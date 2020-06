En fin de contrat au Paris SG, Thomas Meunier a choisi de rejoindre le Borussia Dortmund. Le Belge s’est engagé pour 4 saisons en Allemagne. Le transfert officialisé il y a trois jours, l’international belge semblait donc parti pour rejoindre l’Allemagne, sans participer aux trois compétitions dans lesquelles le club parisien est encore engagé cet été : la finale de la Coupe de France, programmée le vendredi 24 juillet, la finale de la coupe de la Ligue, prévue le vendredi 31 juillet, et le final 8 de la Ligue des champions, prévu du 12 au 23 août, à Lisbonne. «Si on perd un grand joueur comme Edi, un joueur super fiable comme Meunier, un grand talent comme Kouassi, on doit trouver des solutions. Ce n’est pas facile, on doit être créatif, c’est le défi. Si on achète un joueur maintenant, il ne peut pas jouer les deux finales ni la Ligue des champions,» avait déploré Thomas Tuchel, vendredi en conférence de presse.

Mais Thomas Meunier n’a peut-être pas encore disputé son dernier match avec le PSG. Selon le directeur général de Dortmund, le joueur réfléchit à la possibilité de disputer la fin de la Ligue des champions avec les Parisiens. Dans l’émission Sport-Doppelpass, dimanche matin, Hans-Joachim Watzke a évoqué Thomas Meunier et expliqué que « Thomas n’a pas encore décidé s’il allait finir la saison avec le PSG pour disputer le Final 8 de la Ligue des champions. Tout ce que je sais, c’est qu’il réfléchit actuellement à cette possibilité, » a-t-il déclaré, avant d’expliquer que le BvB était ouvert à une dernière pige parisienne pour le latéral. « S’il le désire, il pourra rejoindre Paris. Il nous faudra simplement discuter et trouver un terrain d’entente avec nos homologues parisiens, notamment pour clarifier les modalités de la prolongation de contrat de deux mois et tout ce qui concerne les assurances. Nous sommes en tout cas ouverts quant à cette possibilité. Nous savons que cette compétition est la plus prestigieuse pour n’importe quel club et pour n’importe quel joueur. Il suffit désormais de trois victoires pour remporter la Coupe aux grandes oreilles. Thomas s’est bien reposé avec le confinement, il pourrait ainsi jouer la C1 avec le PSG en août, puis nous rejoindre dans la foulée pour effectuer la fin de notre préparation en vue de la nouvelle saison. Qu’il veuille aller au bout de ce projet avec les Parisiens serait tout à fait compréhensible. »