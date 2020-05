Tidjane Thiam qui a bénéficié d’ »exemption » de l’administration de Donald Trump, aux Etats-Unis a dû se soumettre, comme tous les autres voyageurs ayant bénéficié de cette mesure d’exception, à une mise en quarantaine et à un test de coronavirus.

Comme nous l’annoncions dans un article précédent, le banquier ivoirien, probable candidat à la présidentielle ivoirienne, Tidjame Thiam est aux Etats-Unis, en vue de l’inhumation provisoire de son fil, Bilal Thiam, mort à 24 ans. Dans une clarification faite sur les réseaux sociaux, suite à notre information, le camp Thiam a fait d’autres révélations, tout en précisant que la présence de l’ancien DG de Credit Suisse aux Etats-Unis, n’était pas consécutif à un passe-droit de Trump, chose que ne disait d’ailleurs pas notre article.

« Muni du dossier médical de son fils Bilal, accompagné d’une lettre du médecin traitant, il (Tidjane Thiam) a obtenu une exemption pour se rendre aux Etats-Unis », précise le texte signé de Kouassi Clément Konan, l’administrateur principal du groupe Les amis de Tidjane Thiam, un think-tank actif sur les réseaux sociaux, depuis plusieurs années.

« Puis, il s’est rendu, en personne, au consulat Américain de Berne pour solliciter un visa comme tout citoyen lambda avec un dossier en bonne et due forme. Il n’y eut aucun favoritisme et il a effectué sa quarantaine à son arrivée sur le territoire américain, puis a dû être testé pour le Covid-19 avant de pouvoir enfin voir Bilal. C’est important de le savoir. Il n’y a eu aucun passe-droits. Rigueur et probité ont toujours été ses leitmotivs », précise le texte de clarification.

Thiam s’est donc soumis à un test du coronavirus qui s’est dévoilé négatif, précisent nos sources. Après le deuil de son fils, il devrait retourner à Genève, en Suisse et envisager un retour que ses partisans souhaitent triomphal, en Côte d’Ivoire. Une rencontre avec Henri Konan Bédié, 86 ans, dont il a été ministre, est évoqué de source proche de l’ancien chef d’Etat, président du PDCI, confiné à Daoukro depuis deux mois.

Bilal Thiam s’était lancé en 2017 dans le mannequinat avant de s’envoler de la Suisse, aux Etats-Unis où il avait poursuivi ses études dans la très sélective Brown University dans l’État du Rhode Island. Il était le premier fils de la première épouse de Thiam qui s’est remarié depuis lors.

L’Ivoirien Thiam reste l’un des hommes les plus puissants de la planète. Plusieurs milieux internationaux ne verraient pas d’un mauvais oeil qu’il succède à Alassane Ouattara qui a déçu de nombreux cercles financiers, par une politique autocratique basée sur le « Rattrapage », une expression qu’il a lui-même utilisée, symbolisant des faveurs accordées à des natifs du Nord. Avant la mort de son fils, Thiam avait été nommé dans une Task Force de l’Union africaine, par le Président sud-africain Cyril Ramaphosa. Avec ses pairs, dont le Rwandais Donald Kaberuka, ex-patron de la BAD, ils avaient réussi, en moins de dix jours, à obtenir des promesses d’annulation de certaines dettes africaines.

En ce qui concerne ses ambitions politiques dans son pays, il se montre discret, donnant l’impression à certains, de n’avoir pas terminé son examen de conscience ou d’être dominé par la peur d’aller au charbon électoral, dans un pays marqué par de profondes divisions politiques autour des trois grands partis politiques d’Etat, à savoir le FPI, le PDCI et le RDR devenu avec certains alliés plus ou moins microscopiques, le RHDP.

