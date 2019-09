Tina Glamour, la mère du célèbre défunt chanteur de coupé décalé Arafat DJ, s’est exprimé sur la rumeur qui avait envahi les réseaux sociaux indiquant que sa maison avait été incendiée.

La maman du fondateur de la yorogang a profité de l’occasion de la visite du révérend général Makasso Camille et sa petite soeur Lolo Beauté pour revenir sur les moindres détails de l’incendie qui s’est produit sur son immeuble en milieu de semaine dernière.

D’après Tina Glamour, sa maison n’a pas été incendiée et ”ceux qui veulent qu’elle brûle, C’est eux mêmes qui vont brûler.”

“Ma maison n’a pas brûlé. Ceux qui veulent que je brûle là, c’est eux-mêmes qui vont brûler. C’est ma voisine, elle est enceinte, elle dormait et elle a oublié quelque chose sur le feu. Et j’étais en train de faire mes courses quand le gérant de l’immeuble m’appelle pour me dire qu’il y a le feu chez la voisine. Je lui ai d’abord demandé si ma maison à brûlé ” à déclaré Tina Glamour avant d’ouvrir une parenthèse:

” Vous savez moi, je n’habite pas dans les conditions bizarres. Depuis ma naissance, je suis dans immeuble, aux États-Unis, c’était building, C’est pas ma faute. J’étais au 16e étage, et je continue cela et même mes enfants, c’est comme ça que chacun évolue” a-t-elle ajouté.

Elle continuera à relater les faits en indiquant :”Puisque la maison de ma voisine se trouve au dessus de la mienne, les résidus de flamme tombaient sur mon balcon où se trouvait mon matelas et vous savez tous que, tout ce qui est coton brûle vite. Mais comme Dieu est amour, du troisième étage, les gens versaient de l’eau chez moi pour ne pas que la flamme du matelas se propage. Quand je suis arrivée à la maison, effectivement, il y avait de l’eau à mon balcon mais tout ce qui était là a cramé” a-t-elle déclaré avant d’ajouter “Je ne peux pas mourir maintenant. Ma grand-mère est morte à 120 ans. Vous avez vu maman, elle a 70 ans passés. Elle n’a aucune ride. Moi également, j’ai plus de 50 ans et il n’y a pas de rides ” a-t-elle conclu.