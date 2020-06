Les tiques sont de retour, en forêt, dans les parcs et les jardins. Et nouvelle inquiétante, la tique à pattes rayées a fait son apparition dans le Sud de la France. Comment enlever une tique ? Que faire s’il reste un morceau sous la peau ? Quand s’inquiéter ? Conseils et vidéo pour savoir quelle conduite tenir.

Les tiques seraient particulièrement présentes dans le sud de la France en cette période estivale, s’inquiète le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) de Montpellier (Hérault). Et le problème, c’est qu’il s’agit d’une espèce de tique particulièrement dangereuse : l’Hyalomma marginatum, aussi appelée tique à pattes rayées, relate Le Figaroce 22 juin 2020. Selon le Cirad, ces tiques sont présentes en Corse depuis plusieurs décennies, mais leur arrivée sur le continent est récente. Elle ne transmet pas la maladie de Lyme mais peut être vecteur de la fièvre hémorragique Crimée Congo, un virus grave mais qui heureusement n’a jamais été détecté en France.

Comment reconnaître une tique ?

La tique n’a ni yeux ni tête mais est pourvue d’un rostre, un dard qui p*******e la peau comme un harpon. En même temps que les substances anesthésiantes, la tique sécrète une sorte de colle qui l’aide à maintenir le dard à l’intérieur de la peau. Voilà pourquoi il ne faut pas tirer sur la tique pour l’enlever, car ainsi on risque d’arracher les pièces buccales du reste du corps de l’acarien. Il faut tourner, dévisser la tique (avec un tire-tiques ou avec ses doigts) et désinfecter le site de piqûre après avoir enlevé la tique.

Quelle taille ? Quelle couleur ? La morsure de tique ne passe pas inaperçue, à condition de poser les yeux dessus ! En effet, elle est souvent localisée derrière les oreilles, au niveau des plis, etc. Elle n’est pas douloureuse sur le moment. Pour reconnaître une morsure de tique, il faut donc bien chercher ! La tique se présente sous la forme d’une boule de couleur noirâtre/grisâtre en relief. Lorsqu’on passe le doigt, on sent la présence de la tique, « accrochée » dans la peau. Une tique mesure entre 1 et 3 mm mais elle peut enfler jusqu’à plusieurs centimètres de diamètre après s’être nourrie.

Des tiques géantes ? De nombreux médias français ont rapporté l’été 2019 que des tiques « géantes » -jusqu’à 2 cm – envahirait actuellement l’Europe, et notamment la France, sous l’effet du réchauffement climatique. En 2017, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies les avait identifié ans tous les départements jouxtant la Méditerranée, à l’exception des Alpes-Maritimes. Pour l’heure, rien ne confirme avec certitude qu’une propagation de cette espèce se produirait en Europe.

Comment enlever une tique avec un tire-tique ? [VIDÉO]

Le risque de contamination augmente avec la durée de fixation de la tique : en moins de 24h le risque est restreint mais après 72h, il devient maximum. Inutile de croire qu’un bon bain ou une douche va vous en débarrasser. Pour extraire la tique, il vaut mieux utiliser un crochet spécial, également appelé tire-tiques vendu en pharmacie, qui permet d’éviter de laisser le rostre de la tique dans la peau ou d’écraser son abdomen (en risquant de libérer les micro-organismes pathogènes qu’il contient).

Avant tout, veillez à acheter en pharmacie un tire-tique que vous garderez dans votre trousse à pharmacie et/ou dans votre sac de randonnée. Placez ce petit crochet contre la peau. Saisir doucement la tique, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça marche aussi à la pince à épiler mais c'est moins facile. Si on est gaucher et qu'on a tourné naturellement dans l'autre sens, pas de panique : ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est de bien effectuer le mouvement de rotation pour décrocher la tique sans tirer et donc sans séparer la tête du corps.

Ce qu’il faut faire : après avoir retiré la tique, désinfectez la plaie et appliquez, éventuellement, une pommade apaisante. Lorsque la tique est retirée dans les heures qui suivent la piqûre, le risque de transmission de la maladie de Lyme est quasi nul. Ensuite, notez le jour auquel vous avez été mordu, et surveillez régulièrement la zone touchée, pendant quelques jours, et vérifiez qu’il n’apparaît pas de rougeur importante. Si c’est le cas, consultez un médecin sans attendre. Dès l’apparition des premiers symptômes – rougeurs cutanées (érythème migrant) pour la maladie de Lyme -, ou autres signes inhabituels (fièvre, courbatures…), il est impératif de consulter votre médecin.

A éviter ! Surtout, n’essayez pas d’étouffer la tique, à l’aide d’éther ou d’un autre produit, comme vous avez pu l’entendre parfois. « Cela favorise une régurgitation de salive et donc un risque accru de contamination si la tique est porteuse de bactéries ou autre agents infectieux », explique le docteur Renaud Ferrier, enseignant en médecine générale à l’université de Nice. Evitez aussi d’approcher la flamme d’un briquet.

Que faire s’il reste un morceau de tique mal enlevé sous la peau ?

Plus une tique reste fixée sur la peau, plus le risque de transmission de bactérie augmente. Mais ne vous précipitez-pas, il faut l’enlever doucement, en tournant. Attention, il ne faut surtout pas tirer sur la tique avec le tire-tique car vous risquez de laisser la tête sous la peau.

Si malgré ces conseils vous avez mal retiré la tique ou bien que vous l’avez découverte trop tard et qu’elle est déjà bien implantée dans la peau, pas de panique ! Ne vous acharnez pas, il est alors plus difficile de l’enlever proprement sans laisser un morceau sous la peau. Surtout ne grattez pas et ne mettez pas de produit dessus. Le plus simple est de vous rendre au plus vite chez le médecin voire aux urgences, afin qu’un professionnel de santé la retire complètement.

Quand consulter ? Quels traitements ?

Si l’infection n’est pas détectée et traitée dans ses premiers stades, la bactérie passe dans le sang et se loge dans les articulations et les tissus nerveux, provoquant douleurs articulaires et névralgies. L’encéphale et les méninges peuvent être touchés, avec pour conséquence maux de tête et troubles de la concentration.

Une rougeur autour de la piqûre, il faut voir un médecin. Détectée à temps, la maladie se soigne très bien. « Le premier stade se caractérise par l’apparition de ce que l’on appelle un érythème migrant, une rougeur de plus de deux à trois centimètres de diamètre qui apparaît autour de la zone piquée dans les jours qui suivent », explique le Pr Yves Hansmann. C’est à ce moment-là qu’il faut impérativement consulter. Si le médecin confirme le diagnostic, il prescrira des antibiotiques, en comprimés pendant une quinzaine de jours. « Lorsqu’ils sont prescrits à ce stade, les antibiotiques ont une efficacité proche de 100 %. Ils permettent la disparition de l’érythème migrant et empêchent la bactérie de se propager », précise Yves Hansmann. En revanche, la prise d’antibiotiques de façon préventive est à proscrire, sauf dans certaines circonstances, chez les femmes enceintes ou les nourrissons par exemple.

« Toute rougeur importante doit être prise en compte et le fait qu’elle disparaisse au bout de quelques jours fait partie de l’évolution normale de la maladie », ajoute notre spécialiste. « Si une analyse de sang peut être demandée pour confirmer le diagnostic, celle-ci détecte non pas la présence de la bactérie mais celle d’anticorps sécrétés par l’organisme. Or, aux premiers jours de la maladie de Lyme, il est possible que le corps n’ait pas encore eu le temps d’en fabriquer », précise le médecin. Il faut donc se méfier des sérologies négatives (absence d’anticorps). En revanche, aux stades plus avancés, le diagnostic doit impérativement être confirmé par une sérologie. Si celle-ci est positive, le diagnostic est alors posé et l’antibiothérapie est toujours de mise. Le traitement peut s’accompagner de médicaments antidouleur pour atténuer les symptômes.

Comment se protéger des piqûres de tiques ?

Une équipe du CNRS a démontré en 2008 qu’en raison du réchauffement climatique les tiques sont de plus en plus nombreuses et s’attaquent davantage à l’homme. La piqûre d’une tique est indolore car la tique injecte des substances anesthésiantes dans la peau. Elle peut rester accrochée à son hôte et se gorger de sang pendant plusieurs jours…

Pour éviter les morsures, lors d’une promenade ou randonnée en forêt, voici quelques conseils de prévention :

Porter des chaussures fermées et des vêtements couvrants la totalité de votre corps et de couleur claire si possible (afin de mieux repérer les tiques sur la surface du tissu). Ne pas hésiter à rentrer votre pantalon dans vos chaussettes et à porter des chaussures fermées. Porter un chapeau. Enduire les parties non couvertes de la peau d'un produit répulsif contre les insectes. En balade, rester sur les sentiers en prenant soin d'éviter les endroits susceptibles d'être habités par les tiques. Éviter de marcher au milieu des herbes hautes, des buissons et des branches basses. Après toute exposition, contrôler minutieusement l'ensemble du corps pour vérifier qu'aucune tique n'y soit fixée et porter attention aux zones sensibles : paupières, derrière les oreilles, cuir chevelu, aisselles, plis, pubis, nombril. Même topo pour les enfants qu'il faut passer à la loupe de la tête aux pieds pour s'assurer qu'aucune tique ne soit restée accrochée. Examiner régulièrement vos animaux de compagnie, et éviter de dormir avec. Tondre les pelouses régulièrement et se débarrasser des déchets végétaux permet de limiter la prolifération des tiques. La tique n'a ni yeux ni tête mais est pourvue d'un rostre, un dard qui p*******e la peau comme un harpon. En même temps que les substances anesthésiantes, la tique sécrète une sorte de colle qui l'aide à maintenir le dard à l'intérieur de la peau. Voilà pourquoi il ne faut pas tirer sur la tique pour l'enlever, car ainsi on risque d'arracher les pièces buccales du reste du corps de l'acarien. Il faut tourner, dévisser la tique (avec un tire-tiques ou avec ses doigts) et désinfecter le site de piqûre après avoir enlevé la tique. Où se trouvent les tiques ? Que ce soit dans les forêts de l'est ou les parcs parisiens, les tiques sont partout en France ! Où exactement ? Dans les forêts, les parcs, les jardins... En fait, dans tous les lieux où l'on trouve des herbes hautes et/ou des feuilles mortes. C'est pourquoi il est préférable de promener au centre des chemins et d'éviter de s'allonger directement sur le sol. Rassurez-vous cependant : non, les tiques ne "tombent pas des arbres" ! Ces insectes de la famille des acariens sont particulièrement actifs aux beaux jours, la "saison des tiques" s'étalant du printemps à l'automne. En France, l'incidence de cette maladie semble en progression avec environ 50 000 cas estimés par le réseau sentinelles en 2016 (Fournier et al. 2018). En 2016, la Direction générale de la Santé (DGS) a publié un "Plan national contre la maladie de Lyme et les maladies transmissibles par les tiques". Objectifs : améliorer les connaissances sur les maladies transmissibles par les tiques afin de mettre en place des mesures de prévention, de lutte et de prise en charge des patients.

Quelles maladies transmettent les tiques ?

Les tiques, en se nourrissant de sang, peuvent s’infecter et transmettre des bactéries ou des parasites, lorsqu’elles viennent se fixer plusieurs heures sur la peau. Dans la majorité des cas, l’agent infectieux en cause est la bactérie Borrelia burgdorferi sensu lato qui provoque la borréliose de Lyme, lorsque le système immunitaire ne s’en débarrasse pas de lui-même. Celle-ci peut prendre différentes formes : un érythème migrant sur la peau (tâche rouge indolore qui s’étend progressivement) dans 95% des cas, 3 à 30 jours après la piqûre ; des formes disséminées (dermatologiques, articulaires, cardiaques, ophtalmologiques, neurologiques) quelques semaines voire quelques mois après la piqûre.

La Haute autorité de santé (HAS) précise dans un document de référence publié en 2018 que « plus rarement », la tique peut également transmettre :

d'autres bactéries, responsables de rickettioses, tularémie ou anaplasmose granulocytaire à traiter par antibiotiques (entre 7 à 14 jours selon la maladie), des parasites, responsables de la babébiose, à traiter par une combinaison d'antibiotiques et d'antiparasitaires, ou des virus provoquant la méningo-encéphalite, pour laquelle un vaccin préventif pour les personnes exposées est recommandé.

Où trouve-t-on des tiques en France ?

L’application »Signalement Tique » créee en 2017 en partenariat avec le ministère de la Santé et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation et du travail (Anses) est destinée à recueillir des données d’exposition aux piqûres de tiques. Cette application permet aux promeneurs de signaler les piqûres de tique et de recevoir des conseils en cas de piqûres. Grâce aux signalements reçus, des cartes de présence de tiques sont élaborées permettant ainsi la mise en place d’actions de prévention ciblées. Une application également utile pour les promeneurs qui peuvent choisir en connaissance de cause le lieu de leur prochain pique-n***e.

Le site fleatickrisk propose des cartes permettent de visualiser le risque d’infestation par les tiques par ville dans toute l’Europe.

carte-tiques

