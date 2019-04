Tirage de la CAN : Découvrez le groupe du Sénégal ! (Direct/Live)

La Coupe d’Afrique des Nations 2019 se rapproche à grands pas. Plus que quelques semaines avant le début de cette 32e édition mais avant le coup d’envoi, le tirage au sort a lieu ce soir en Égypte, pays hôte de la compétition, qui a remplacé au pied levé le Cameroun en janvier dernier. Cette CAN (du 21 juin au 19 juillet) aura une saveur un peu particulière. À l’instar de l’Euro 2016 en France, c’est la première fois que 24 équipes se feront face, au lieu des 16 pays auparavant qualifiés.

La Coupe d’Afrique des Nations 2019 se rapproche à grands pas. Plus que quelques semaines avant le début de cette 32e édition mais avant le coup d’envoi, le tirage au sort a lieu ce soir en Égypte, pays hôte de la compétition, qui a remplacé au pied levé le Cameroun en janvier dernier. Cette CAN (du 21 juin au 19 juillet) aura une saveur un peu particulière. À l’instar de l’Euro 2016 en France, c’est la première fois que 24 équipes se feront face, au lieu des 16 pays auparavant qualifiés.

Ce changement de format permet notamment à des petites nations de participer à la grand-messe du football africain pour la première fois, comme le Madagascar de Jérémy Morel, la Mauritanie du sélectionneur Corentin Martins ou encore le Burundi. Le Bénin et la Guinée-Bissau fêtent eux la deuxième participation de leur histoire à la CAN. À l’inverse, des nations au vécu plus important n’ont pas réussi à valider leur ticket. C’est notamment le cas du Gabon, du Togo ou du Burkina Faso. Pour cette édition 2019, les favoris seront l’Égypte, le Cameroun, qui est aussi le tenant du titre, ou bien encore le Sénégal.

Les pays qualifiés :

Pot 1 : Egypte, Cameroun, Sénégal, Tunisie, Nigeria, Maroc

Pot 2 : République Démocratique du Congo, Ghana, Mali, Côte d’Ivoire, Guinée, Algérie

Pot 3 : Afrique du Sud, Ouganda, Bénin, Mauritanie, Madagascar, Kenya

Pot 4 : Zimbabwe, Namibie, Guinée-Bissau, Angola, Tanzanie, Burundi