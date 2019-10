A la veille du match amical entre le Brésil et le Sénégal, le sélectionneur national du Brésil a couvert d’éloges Sadio Mané. Tite, qui avait voté pour le joueur sénégalais lors du trophée ‘’The Best’’, parle d’un joueur habile, mobile, avec une forte personnalité sur le terrain, ce qui fait de lui le troisième joueur au monde.

Tite, le sélectionneur national du Brésil a complimenté l’enfant de Bambali. Face à la presse, à la veille du match de prestige entre le Sénégal et le Brésil, le coach de la Selecao a vanté les qualités de l’attaquant du Sénégal. «C’est un joueur très mobile, habile, avec une personnalité très forte», a laissé entendre Tite, interpelé sur les raisons qui l’ont poussé à voter l’enfant de Bambali lors du trophée ‘’The Best’’. «Nous avons parfois suivi l’entrainement de Liverpool. Au bord du terrain, vous pouvez sentir comment il est agile, mobile et surtout vertical. C’est pourquoi je l’ai choisi comme le troisième meilleur joueur au monde. L’année dernière (2017-2018), j’avais mentionné Salah, mais la saison écoulée (2018-2019), il a été plus efficace. Mon vote n’était pas de savoir qui est meilleur, mais qui a fait la meilleure campagne l’année dernière».

En outre, Tite, a déploré les mauvais terrains qui ont servi à l’entrainement des deux nations. «Ce qui m’a le plus contrarié, c’est le manque de respect de l’organisateur envers l’équipe brésilienne et celle du Sénégal, empêchant de s’entrainer sur le terrain (stade national de Singapour). Cela m’a rendu malheureux. Les joueurs de haut niveau méritent plus de respect et on doit leur donner la possibilité de s’entraîner sur le terrain. On s’entraine sur un terrain qui ne remplit pas toutes les conditions (Tite interrompt le discours…), mais au fond, ce n’est pas l’idéal, mais ça nous convient». Pour terminer, Tite a confirmé l’équipe qui débutera le match contre le Sénégal avec Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Arthur Casemiro, Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar et Firmino.