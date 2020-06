Le leader du mouvement “And Défar”, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, dans le cadre de ses activités sociales, surtout dans ce contexte de covid-19, vient d’offrir un important lot de matériel médical au Centre de santé de Tivaouane (300 millions Fcfa) et à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh (600 millions FCFA).

Cet important lot de matériel médical et appui financier aux personnels médicaux est estimé à plus de 900 millions francs Cfa. Un appui qui vient à son heure car, selon le maire Mamadou Diagne Sy Mbengue, la santé est une problématique dans ce pays. Avant d’ajouter que “c’est avec beaucoup de bonheur que je me suis déplacé pour récupérer ce don d’une valeur incommensurable au nom de la population tivaouanoise”.

Même son de cloche pour la présidente du Conseil départemental, Seynabou Gaye Touré qui s’est dit très heureuse de la qualité et de l’importance de ce matériel médical qui va beaucoup contribuer au relèvement du plateau médical des structures de santé de la sainte ville de Tivaouane.

D’après Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, “notre souhait, c’est de travailler pour l’intérêt unique de la ville de Tivaouane sans distinction de parti pour l’émergence de cette cité”.