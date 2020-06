Suite au rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, Touba n’a pas perdu de temps pour dépêcher une forte délégation à Tivaouane. Sur ndigël de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, accompagne de plusieurs personnalités Mourides dont Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma, Serigne Moustapha Diattara, Serigne Khadim Sylla, Serigne Modou Mbacké Sy…. a présenté les condoléances de la cité religieuse à toute la famille de Seydi Hadj Malick Sy.



Un moment solennel hautement significatif mis à profit par le porte-parole du Khalife Général des Mourides pour saluer le caractère fraternel fort nourri des relations qui lient Touba et Tivaouane. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a aussi loué, dans son allocution, les qualités du défunt. Il n’aura pas manqué, toutefois, de saluer les qualités de rassembleur qui caractérisent Serigne Babacar Mansour. Un homme qu’il qualifiera de “véridique en toute circonstance.”



Visiblement comblé de recevoir cette délégation envoyée par le Patriarche de Darou Miname, le Khalife Général des Tidianes ne manquera pas de remercier Serigne Mountakha avant de revenir sur la place spéciale qu’occupent Touba et Tvaouane au Sénégal. Il mettra en garde, non sans insister, ceux qui tiennent des discours tendant à semer la zizanie entre les deux familles. C’est alors qu’il se plaira de refaire l’historique des relations entre Touba et Tivaouane avant de réaffirmer sa volonté de les resserrer davantage.



La rencontre s’est déroulée en présence de Serigne Babacar Sy Abdou, Serigne Babacar Al Amine et de ses frères, du Ministre Makhtar Cissé et de divers autres talibés





