Me Madické Niang était à Tivaouane ce mardi 05 novembre 2019. Il en a profité pour rendre une visite surprise à son « cher ami« , Oustaz Iran Ndao. « Un érudit et un ouléma hors pair« , selon lui

Témoignage…

« Je lui ai rendu visite à la suite des émouvants témoignages qu’il a tenus sur ma modeste personne, disant le plus grand bien sur la déclaration que Serigne Mountakha Mbacké, khalife général des Mourides, avait tenue à mon encontre, mais aussi sur le timing que j’ai adopté, durant les élections présidentielles. Ce fut des propos d’une profonde sincérité et d’une affabilité remarquable« , a posté Me Madické Niang sur sa page Facebook.

Il poursuit : « Il avait scandé tout haut : ‘Madické Amgua ndam ! Danio foguone neh ya dieul ndaré, wayé ya raw yieup. Gueureumal Serigne Touba, kouko am, amgua ndam ! Ndokolè !’. Aujourd’hui encore, ces mots m’ont considérablement marqué, c’est pourquoi, j’ai tenu à le rencontrer à Tivaouane en vue du Gamou 2019 pour le lui en témoigner… »

Un exemplaire du Coran offert par Iran Ndao…

« Nous avons échangé des présents. Il m’a ainsi offert un exemplaire du Saint Coran. J’en ai profité pour visiter son école coranique, qui participe pleinement à l’éducation des enfants de Tivaouane dans l’enseignement religieux et social pour un meilleur accomplissement de leur devoir. JAAM AK KHEWËL !« , a-t-il conclu.