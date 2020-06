L’honorable député et, non moins, premier vice-président de l’ Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo s’est rendu, ce vendredi en début d’après-midi, à Tivaouane. Accompagné d’une forte délégation (le ministre Abdoulaye N’Dour, ex- DAGE de la Présidence, Madame Aïta Laye, Mamadou Lamine Diouf, Mor Diagne, Mbaye Samb CESE, Mor Lo et Bassirou Diagne APR, Moustapha Lo Junior, Moustapha Gueye APR, Gora Tine, etc.) , il a été reçu à la maison des hôtes » Résidence Seydi El Hadj Malick Sy » par Serigne Moustapha Sy Al Amon.

Dans son discours, le Président sortant du Parlement de la CEDEAO est largement revenu sur les relations séculaires entre la famille du Mais et celle de son défunt père, El Hadji Alioune Lo. Le parlementaire proche de la mouvance présidentielle, très attristé par la disparition du porte – parole du Khalife Général des Tidjanes, dira : » C ‘ est l’Islam, le Sénégal, l’ Afrique et le monde qui vient de perdre un homme de valeur. Serigne Pape Malick Sy était la bonté faite homme. Il était une belle âme, un savant, un éducateur hors pair et un patriote. Nous nous inclinons devant sa mémoire pour présenter nos très sincères condoléances au Khalife des Tidjanes Serigne Babacar Sy Mansour, à toute la famille Sy, au peuple sénégalais et à toute la communauté « .

Disons que pour une bonne organisation des funérailles, le Président Moustapha Cissé Lo n’a pas lésiné sur les moyens. Il a contribué à hauteur de 5 boeufs, une tonne de riz, 200 litres d’ huile non sans oublier la quantité importante de mets préparés accompagnés de rafraîchissements.

