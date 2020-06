Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a envoyé son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre présenter ses condoléances au khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour suite au rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy.

Dans son allocution, le chef religieux a loué les qualités du défunt tout en insistant sur les « relations cordiales » entre les familles Mbacké et Sy. Non sans mettre en garde « tous ceux qui tiennent des discours qui sèment la zizanie entre les deux maisons ». Serigne Basse Abdou Khadre, qui est revenu sur l’historique des relations entre les deux familles, a réaffirmé sa volonté de les raffermir davantage.

Par ailleurs, il est revenu sur les qualités de rassembleur de Serigne Babacar Sy Mansour qu’il a qualifié de véridique en toutes circonstances. Prenant la parole, ce dernier a tenu à rappeler la place spéciale qu’occupent Touba et Tvaouane au Sénégal.

A signaler que la rencontre s’est déroulée en présence de Serigne Babacar Sy Abdou, de Serigne Babacar Al Amine et de ses frères, et tant d’autres dignitaires de la ville sainte.

Serigne Bassirou était à la tête d’une délégation composée de Cheikh Abdoul Ahad Gainde Fatma, Serigne Moustapha Diattara, Serigne Khadim Sylla et Serigne Modou Mbacké Sy.