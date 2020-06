Suite au rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, défunt porte-parole du Khalife général des tidianes, Tivaouane a choisi un nouveau porte-parole. Il s’agit de Serigne Mansour Sy Djamil. La décision a été officiellement annoncée ce matin à la grande salle de conférence de Tivaouane par la famille en présence du Khalife général des tidianes et des membres de la famille religieuse.

Qui est Serigne Mansour Sy Djamil ?

Né à Saint Louis du Sénégal, Serigne Mansour Sy Djamil a d’abord fréquenté l’école coranique de Serigne Mamoune Ndiaye où il a appris dès le bas âge les vertus du renoncement après avoir été abreuvé à la source du Père. Il se familiarise très tôt avec le Coran et la sagesse islamique, tout en fréquentant l’école Brière de Lisle avant d’atterrir au Lycée Faidherbe puis au Lycée Charles de Gaulle où il obtient le Baccalauréat, avant de se rendre à la Sorbonne à Paris, puis à Londres à la Polytechnic Central London.

Très engagé dans les luttes démocratiques, il prend la direction de l’Association des Etudiants sénégalais en France et se met aux premières loges de la lutte pour la liberté. Marabout d’exception, Serigne Mansour Sy Djamil est un banquier doublé d’un philosophe à la fois cultivé et qui se caractérise par son discours religieux et citoyen moderne.

Polyglotte, Serigne Mansour est également un homme politique jusque-là leader du parti “Bess Dou Gnak”.

Nommé aujourd’hui porte parole du Khalife général des tidianes, Serigne Mansour Sy aura cette lourde tâche de faire entendre sa voix partout dans le monde où se trouveront les disciples tidianes pour faire passer le message du Khalife …