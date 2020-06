Serigne Pape Malick Sy s’est éteint ce jeudi, à Dakar sera inhumé au côté de son frère et 5e khalife général des Tidianes.

Plus précisément au domicile en chantier au quartier Cheikh Ahmed Tidjane.

Pour accompagner le Saint-homme à sa dernière demeure, les fidèles ont commencé à Tivaouane, à chanter le prophète et glorifié Allah avec des cœurs remplis d’émotions (Wazifa).

Un homme modeste et pieux

Pape Malick Sy était le petit-fils du principal propagateur de la confrérie des Tidjanes au Sénégal et dans la sous-région, El Hadji Malick Sy, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. L’ancien porte-parole réputé pour son érudition et son ouverture d’esprit était considéré comme un homme modeste et pieux, entièrement dévoué à sa charge religieuse.

