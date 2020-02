Le but exceptionnel de Sadio Mané face à Norwich samedi dernier est toujours dans les esprits. Et les commentaires vont bon train. Après l’entraîneur des Canaries Daniel Farke, le joueur Todd Cantwell parle de cette réalisation magique et de l’entrée en jeu fracassante du Sénégalais.

Sur le site officiel de Norwich, le milieu de terrain a qualifié « d’effrayant », la façon dont Mané a fait son entrée en jeu après avoir connu 3 semaines d’absence pour cause de blessures.

« La façon dont Sadio Mané est entré en jeu pour changer le match est effrayant », a-t-il déclaré dans les colonnes de News 24 relayé par nos confrères de Afriquesports.

« Nous savions que nous étions face à certains des meilleurs joueurs du monde. Quand nous en avons l’occasion, nous devons la vraiment saisir parce que nous savions que nous n’allions pas avoir ce que nous voulons dans le jeu où nous contrôlerions le ballon comme nous l’aimions », a-t-il conclu.

Si Sadio Mané a marqué les esprits à son retour en Premier League, il a déçu hier en Ligue des Champions et a été vite remplacé par Divock Origi à la 46ème minute.