Yawovi Agboyibo, ancien Premier ministre du Togo sous Faure Gnassingbé (septembre 2006 à décembre 2007) est décédé en région parisienne selon les informations confirmées par sa famille. Opposant et président du parti Comité d’Action pour le Renouveau (CAR), le “bélier noir” a boycotté la présidentielle du 22 février pour défaut de transparence.

Un des fondations de la CNDH

Né en 1943 à Kouvé dans la préfecture de Yoto, il est avocat de formation et militant des droits de l’homme. Me Agboyibo 76 ans a été à l’origine de la création de la Commission nationale des droits de l’homme, fondée en 1987 et dont il est le premier président (1987-1990).

Malgré le poids de son âge, il a fait un come back à la tête de son parti en 2016, à l’origine d’une crise interne ayant entraîné le départ de nombreux de ses anciens lieutenants, dont Dodzi Apévon, qui lance son propre parti, les FDR. Ce deuil survient, alors que le Togo traverse une crise post-électorale née de la réélection, pour un quatrième mandat, du président Faure Gnassingbé.

Avec son décès, c’est tout un grand connaisseur de l’histoire du Togo et acteur politique qui s’éteint. Il rejoint ainsi, celui qu’il a remplacé à la primature en 2006, Edem Kodjo, aussi ancien premier ministre décédé en région parisienne le 11 avril.

