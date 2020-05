Ndeye Fatou Sarr n’en revient toujours pas. Jeune fille férue des réseaux sociaux elle s’est faite arnaquer dans le cadre de ce qui est actuellement appelé « Tontines coffre ».

« J’ai vu sur un statut whatsApp d’une connaissance une publication qui faisait référence à une tontine. On devait donner 10000 francs Cfa et recevoir 80000 francs cfa 72 heures après. Je lui ai posé des questions et elle m’a rassurée quant à la fiabilité de la tontine », narre-t-elle.

«Après les explications qu’elle m’a fournies j’ai décidé d’y participer. Mais à ma grande surprise après avoir cotisé, deux jours après le groupe a été fermé et les participants retirés. Je n’ai pas pu récupérer mon argent et je n’ai rien gagné », confie la jeune dame à nos confères de seneweb.

Pire, elle « n’arrive plus à joindre la personne » qui l’a mise dans le groupe. Comme elle, Khadija Sall s’est faite avoir. «Heureusement pour moi, la mise était juste de 500 francs cfa pour avoir 25000 francs cfa. Je n’ai rien gagné et je n’ai pas demandé mon argent aux promoteurs lorsqu’ils ont fermé le groupe et retiré les participants », confie-t-elle.



« Tontine coffre » c’est quoi?

Comme Ndèye Fatou Sarr et Khadija Sall, nombreux sont ceux qui se plaignent actuellement des « tontines coffres ». Sur WhatsApp, Facebook, Snapchat, difficile de se connecter sans voir de publications qui y sont relatives. Une pratique qui fait le buzz !

Le libellé reste le même : « Tontine coffre, tu donnes 10000 et tu reçois 370000 francs cfa en 48 h ». Les sommes et la durée peuvent cependant varier. Elles peuvent aller de 100 francs CFA à 1 million pour la mise, de 1600 francs CFA à 3 millions pour les gains et de 24h à une semaine pour la durée.

Le modus operandi est simple. Une personne crée un groupe WhatsApp appelé «Coffre ». Les administrateurs qui y sont, appelés « promoteurs », invitent deux personnes qui donnent la somme demandée. Ces dernières en invitent deux autres à leur tour, ainsi de suite. Au total, le groupe doit être composé de 20 participants au minimum.

Un système pyramidal qui copie le « système de ponzi ». Une méthode d’arnaque à grande échelle qui date des années 1920.

Qu’est-ce qu’un système de Ponzi?

Le système de Ponzi tire son nom du célèbre escroc italien Charles Ponzi, qui s’est installé en Amérique du Nord et s’est fait connaître pour son système de création de profit frauduleux.

Au début des années 1920, Ponzi parvient à arnaquer des centaines de personnes pendant un peu plus d’une année. Schématiquement, un système de Ponzi est un investissement frauduleux qui rémunère les anciens investisseurs avec l’argent investi par les nouveaux entrants. Le problème avec un tel système, c’est que les derniers investisseurs ne seront pas payés du tout.

En prenant l’argent de nouveaux investisseurs, le promoteur est capable de payer le rendement promis aux premiers investisseurs, les convainquant ainsi de réinvestir et d’inviter plus de personnes. A mesure que le système s’amplifie, le promoteur a besoin de trouver de nouveaux investisseurs, sinon il ne pourra pas payer les rendements promis. Au bout d’un certain temps le système devient non-viable et le promoteur est inculpé s’il a été démasqué. Cependant, il parvient dans certains cas à disparaître avec les fonds volés.

«Ce n’est pas une arnaque », Promoteur

Au Sénégal, des victimes de ce système appelé sous nos cieux « coffre » sont déjà décomptés. Quelques promoteurs sont déjà visés par des plaintes collectifs. Approchés par nos confrères de Seneweb, certains parmi eux affirment qu’il ne « s’agit pas d’escroquerie ». Aliou Ndoye, organisateur de «tontines-coffre », est formel.

«Nous ne faisons pas d’arnaque, des personnes ont bel et bien eu les retombées financières escomptées après avoir misé leur argent. Lorsque nous n’arrivons pas à avoir le nombre requis de participants, nous fermons les groupes et remboursons ceux qui ont eu à cotiser », explique-t-il à nos confrères de seneweb.

Fatoumata Kassé fait partie de ces personnes qui ont eu la chance de gagner de l’argent grâce à ces tontines. «Franchement j’ai récupéré mon argent. J’ai gagné la somme de 300000 francs CFA en 72 heures. Certes, le groupe a été fermé par la suite mais je n’en connais pas la raison. Je ne sais pas non plus si les autres personnes ont pu gagner. En tout cas, mes deux amies et moi avons pu rentrer dans nos fonds», explique-t-elle.

A la question de savoir si ses amies ont pu faire adhérer d’autres personnes elle répond que « non, on peut couper la chaîne et dire que nous ne pouvons pas amener d’autres participants. Le promoteur est libre d’accepter ou non. Pour notre cas, il avait accepté. ».



Ce qu’en dit la loi



Les cas d’arnaque relatifs aux «tontines coffres » sont considérés comme de l’«abus de confiance» selon la loi sénégalaise. L’article 383 du code pénal sénégalais informe ainsi qu’il s’agit d’un délit puni «d’un emprisonnement de six mois au moins et quatre ans au plus et d’une amende de 20.000 francs au moins et de 3.000,000 de francs au plus ».

