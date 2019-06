Top 10 des joueurs les plus chers du monde: Sadio Mané devance Cristiano Ronaldo et Neymar Jr au classement

Tous les grands clubs sont attentifs à l’évolution du marché. A l’image du Real Madrid qui a démarré son mercato XXL, nous allons assister, comme tous les étés, à un jeu de chaises musicales. Certains clubs tenteront de faire de bonnes affaires financières. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il faudra mettre la main à la poche pour s’offrir les stars du moment. Le Centre international d’Etude du Sport (CIES) a actualisé son classement des joueurs les plus « bankables » des cinq grands championnats européens.

Sans grande surprise, le joueur le plus cher de la planète est le français Mbappé. Il s’agit bien évidemment de Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain. Le CIES évalue le prix du natif de Bondy à 252 millions d’euros. Le second joueur le plus cher de ce classement c’est l’égyptien Mouhamed Salah qui se prépare disputer une CAN à domicile. Fort de son nouveau statut de champion d’Europe, sa valeur a grimpé. Son coéquipier Sadio Mané, lui arrive en 6e position avec une valeur estimée à 157,8 millions d’euros.

L’algorithme de l’Observatoire du football CIES prend en compte de nombreuses variables telles que l’âge, le contrat, le poste, les minutes de jeu, les buts, le statut international, les résultats des équipes, etc.

Le classement des 20 joueurs les plus chers

Kylian Mbappé (Paris SG) : 252 millions d’euros

Mohamed Salah (Liverpool) : 219,6 M €

Raheem Sterling (Manchester City) : 207,8 M €

Lionel Messi (FC Barcelone) : 167,4 M €

Jadon Sancho (Dortmund) : 159,4 M €

Sadio Mané (Liverpool) : 157,8 M €

Harry Kane (Tottenham) : 155,2 M €

Roberto Firmino (Liverpool) : 144,2 M €

Antoine Griezmann (Atlético Madrid) : 143,8 M €

Leroy Sané (Manchester City) : 137,1 M €

Bernardo Silva (Manchester City) : 136,9 M €

Gabriel Jesus (Manchester City) : 130,6 M €

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) : 130,2 M €

Philippe Coutinho (FC Barcelone) : 129,4 M €

Romelu Lukaku (Manchester United) : 125,2 M €

Paul Pogba (Manchester United) : 125,1 M €

Neymar Jr (Paris SG) : 124,7 M €

Marcus Rashford (Manchester United) : 123,5 M €

Eden Hazard (Real Madrid) : 120,7 M €

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) : 118,1 M €.