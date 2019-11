L’Afrique est vaillamment représentée dans les championnats d’Europe par des joueurs d’origine algérienne, ivoirienne, ghanéenne, nigériane, égyptienne ou encore sénégalaise. Bons nombres de joueurs africains monnaient leurs talents au sein de plusieurs grosses écuries sur le vieux continent. Un continent où l’amour pour les paris sportif en ligne n’est plus à démontrer. Et souvent, ces clubs déboursent des fortunes pour s’adjuger les services de ses joueurs. Les joueurs de football du Sénégal eux aussi ont des valeurs marchandes exorbitantes. C’est le cas du joueur de Liverpool Sadio Mané ou encore d’Oumar Niasse et Moussa Sow.

Quel est le Top 3 des joueurs sénégalais les plus chers de l’histoire ?

Les Lions du Sénégal ont aussi un poids certains sur le marché des transferts européens. Ainsi, le transfert de plusieurs joueurs sénégalais d’un club à un autre a coûté assez cher. Et sans aucun doute, le joueur des Reds Sadio Mané vient en tête de ce Top 3 suivi de ses coéquipiers Oumar Niasse d’Everton et Moussa Sow de Gaziantep BB en Turquie

Sadio Mané

Enfant terrible du football sénégalais, l’attaquant de Liverpool est de loin le joueur sénégalais le plus cher de tous les temps. Cinquième joueur africain le plus cher de l’histoire, le natif de Sedhiou a coûté une petite fortune à Liverpool. Alors qu’il était arrivé à Southampton pour une somme de 23 millions d’euros en provenance du RB Salzbourg en Autriche, le montant de son transfert vers Liverpool avait presque doublé. En effet, arrivé à Anfield à la veille de la saison 2016-2017, le club entraîné par le technicien allemand Jürgen Klopp avait décaissé une somme colossale de 41,2 millions d’euros. Et cela paye, l’international sénégalais réalise des merveilles aux côtés de son coéquipier africain Mohamed Salah. À l’heure actuelle, valeur marchande du joueur de 25 piges avoisine 90,5 millions d’euros.

Oumar Niasse

Joueur d’Everton en Premier League, Omar Niasse a filé en prêt cet hiver au club gallois de Cardiff City. Durant sa jeune carrière, El-hadji Baye Oumar Niasse était transféré du club turc d’Akhisar Belediye pour Lokomotiv Moscou pour 5 millions d’euros en 2014. Aussi bien surprenant, pour la saison 2015-2016, Oumar Niasse avait rejoint les Toffees pour une somme de 17, 9 millions d’euros. L’attaquant de 28 ans qui a vu le jour à Ouakam au Sénégal n’a pas vraiment prouvé au Goodison Park. Il fît très peu d’apparitions dans l’élite anglaise. Il était prêté à Hull City à la saison 2016-2017 avant d’être prêté à nouveau au début du mercato hivernal 2019 à Cardiff. Il est le deuxième joueur sénégalais le plus cher de l’histoire même si sa valeur marchande tourne autour de 4,31 millions d’euros à l’heure actuelle.

Moussa Sow

Moussa Sow est le petit poucet de ce trio. Pensionnaire du Gaziantep BB dans l’élite du football turque, Moussa Sow fait partie des joueurs de football sénégalais les plus chers de l’histoire. Et pour cause, on se souvient encore des différentes transactions dans lesquelles il est impliqué. Au prime abord, dans les derniers jours du mercato hivernal de 2012, Moussa Sow avait quitté Lille pour Fenerbahçe contre un chèque de 10 millions d’euros. Trois années plus tard, précisément au mercato estival 2015, le natif de Mantes la Jolie en France s’était engagé en faveur d’Al-Ahly Dubaï dans le championnat des Emirats Arabes Unis. Pour avoir l’international sénégalais, le club de la ville de Dubaï aura déboursé 16 millions d’euros. Cette transaction était restée tout de même une polémique dans la mesure où le joueur de 33 piges faisait une bonne saison du côté de Fenerbahçe en Turquie où il avait flanqué 78 buts en seulement 4 saisons avec le club.

Cette liste regroupe la crème des transferts des Lions du Sénégal depuis la nuit des temps. Elle n’est pas exhaustive. On retrouve bien des joueurs qui ont marqué des cœurs à l’image de Demba Ba qui fut transféré du Besiktas en Turquie pour SH Shenshua en Chine contre une somme de 13 millions. Également, celui que l’on ne présente plus, le fantasque El-hadji Diouf qui est passé de Lens en France à Liverpool en Angleterre contre à peu près 15 millions d’euros au cours de la saison 2002-2003. Ses performances lors du mondial 2002 avec le Sénégal lui avaient permis d’atteindre ce stade important.