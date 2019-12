Dans son bilan annuel publié ce mardi, Reporter sans frontières (Rsf) a livré les statistiques sur les journalistes tués dans le monde. Ils sont au nombre de 49. Mais les chiffres de 2019 ont chuté de moitié, par rapport à l’année précédente (80 morts).

Sur les 49 journalistes tués cette année, 46 sont des hommes pour 3 femmes. Ils ont été assassinés pour avoir exercé leur mission d’informer.

Selon le rapport, plus de la moitié d’entre eux ont été tués dans des zones de paix. Mais aucun journaliste n’a perdu la vie lors d’un reportage à l’étranger. Ils ont tous été tués dans leur propre pays.

Reporter sans frontières précise, dans le rapport, que le Mexique et la Syrie sont les pays les plus meurtriers. Dix journalistes ont perdu la vie dans chacun de ces pays cités. En effet, l’on souligne que l’Amérique latine est une zone plus meurtrière pour les journalistes que le Moyen-Orient.

Par ailleurs, les auteurs du rapport ont recensé 389 journalistes emprisonnés en 2019. Soit une hausse de 12 % par rapport à 2018. La Chine, à elle seule, est le pays qui contient le plus de journalistes embastillés. En fait, 186 journalistes sont détenus dans seulement trois pays : la Chine, l’Egypte et l’Arabie saoudite.

