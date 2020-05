Les dates du marché des transferts pourraient être modifiées cet été par la FIFA en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde alors que certains championnats vont reprendre, à l’image de la Bundesliga. Si la Premier League souhaite aller au bout de l’exercice 2019-2020, rien n’est encore garanti à l’heure actuelle. Cela n’empêche pas Tottenham de penser à l’avenir. Ainsi, selon les informations du Daily Mail outre-Manche, les Spurs sont intéressés par les frères Booth.

Le plus âgé, Taylor (19 ans), appartient au Bayern Munich. Il évolue dans l’entrejeu de l’équipe des U19 du club bavarois. L’international U19 américain a impressionné les recruteurs du club londonien en décembre dernier, en Youth League, compétition dans laquelle il a délivré 2 passes décisives en 5 apparitions cette saison. Le plus jeune se nomme Zach (16 ans) et défend les couleurs du Real Salt Lake City (MLS). Lui aussi milieu de terrain, il a déjà porté le brassard de capitaine des U17 des États-Unis à plusieurs reprises. Reste à savoir si Tottenham bougera ses pions pour les deux frères possédant également la nationalité italienne.