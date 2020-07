PUBLICITÉ

Un clash, encore un. Ces dernières semaines, le ton est monté entre José Mourinho et Tanguy Ndombélé du côté de Tottenham. Le milieu de terrain, excédé par le traitement sportif et médiatique que lui réserve le Portugais depuis son arrivée, aurait fait savoir qu’il ne souhaitait plus évoluer sous ses ordres. Une information qui avait d’ailleurs relancé le mercato de l’international tricolore (6 capes). Ce mercredi, en conférence de presse, le Special One est revenu sur cet épisode de tensions, donnant sa version des faits. «Il n’y a pas de problème avec Tanguy. Il est dans un grand club, où tu es en concurrence avec d’autres grands joueurs, c’est une option pour moi, un très bon joueur, qui jouera probablement à Sheffield, qui jouera sans doute le prochain match. Il n’y a pas de problème, pas d’histoire. Nous sommes un gros club avec des joueurs de talent», a-t-il lancé avant de poursuivre. «À Tottenham, j’ai l’impression qu’à chaque fois qu’un bon joueur est sur le banc, c’est un drame. J’espère que la saison prochaine nous aurons encore plus de bons joueurs, cela signifiera que nous avons grandi et que nous aurons beaucoup de solutions. Quand tu es un grand club et que tu veux devenir encore plus grand, tu a beaucoup de grands joueurs, pas 5 ou 6, mais plutôt 10 ou 11. Quand tu as beaucoup de bons joueurs, tu as le choix, mais tu ne peux démarrer qu’à 11. Dans beaucoup d’autres clubs, c’est normal d’avoir de grands joueurs sur le banc. A United, à Liverpool, au Real Madrid, à Barcelone, au Bayern Munich, il y a beaucoup de grands joueurs sur le banc, c’est normal», a-t-il laissé entendre.

Le manager des Spurs a ensuite envoyé un message fort à l’ancien Lyonnais, expliquant qu’il ne tenait qu’à lui d’inverser la tendance. «Il ne se passe rien quand un joueur n’a pas de talent. Tu nais sans potentiel, tu meurs sans potentiel. Quand tu as du talent, beaucoup de choses peuvent changer et beaucoup de choses peuvent se passer. (…) Quand un joueur arrive d’un club différent, d’un pays différent, d’une culture foot différente… Je ne sais pas ce qui s’est passé lors des six premiers mois», a-t-il lâché avant d’insister. «Je sais que, quand je suis arrivé, il y a eu des problèmes. Des blessures, des petites blessures, une condition physique précaire qui ont cassé l’impact immédiat du joueur», a-t-il glissé, prenant un exemple précis. «Le football est plein d’exemple de joueurs qui ont eu des départs difficiles et qui ont bien terminé. Six mois après son arrivée, Luka Modric était considéré comme la pire recrue de l’histoire. Quelques mois plus tard, il était champion, champion d’Europe et, plus tard encore, Ballon d’Or», a-t-il conclu. Reste à savoir si le message est bien passé.

FootMercato

