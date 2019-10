Titulaire à Brighton ce samedi, Hugo Lloris s’est gravement blessé au niveau du coude gauche et a dû sortir sur civière. Les images de sa blessure font froid dans le dos.

Tottenham s’est incliné sur la pelouse de Brighton 3-0 lors de la 8e journée de Premier League, mais a surtout perdu son gardien et capitaine Hugo Lloris pour probablement de longs mois. Après un centre anodin qu’il a mal repoussé, permettant à Neal Maupay d’ouvrir le score, le portier des Bleus est mal retombé sur son bras gauche et a dû être évacué sur civière et sous assistance respiratoire.