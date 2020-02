C’est iRadio qui donne l’information, le leader de la Nouvelle Force Economique du Sénégal (NFES),Ahmeth Fall Braya serait accusé dé détournement de 7 millions de FCFA dans la cité religieuse de Touba. D’après ses détracteurs, Braya aurait enrôlé plus de 10.000 membres répartis entre Mbacké, Touba, Sadio et autres localité de cette contrée. . Ibra Sall de confier qu’un consultant du nom de Momar Guèye servait de tampon entre les participants et Ahmed.

PUBLICITÉ

Assane SEYE-Senegal7