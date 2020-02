Le marché Ocass de Touba, situé à seulement quelques jets de pierre de la grande mosquée, est une véritable foire de clandestinités où l’on peut se procurer une arme à feu. Les armes y sont vendus à partir de 20 mille francs. « Il y a des lieux secrets de fabrication et de réparation d’armes à feu. Certains en fabriquent dans d’autres endroits discrets pour venir les écouler dans le marché à défaut de le faire chez eux. C’est des armes artisanales, mais je vous assure qu’elles sont aussi performantes que celles qui sont fabriquées en Europe ou en Amérique latine », informe une source anonyme.

« Aux dernières nouvelles, les prix varient entre 20.000 et 100.000 francs. Au même moment, un armurier établi à Dakar, nous signale que dans son commerce les prix des armes varient entre 300 mille et 2 millions francs Cfa. Mais, « ça dépend de la marque et du type d’armes », précise-t-il rappelant par ailleurs que « d’autres aussi vendent des armes occasionnelles à des prix plus bas ».