Enlèvement ? Tout porte à le croire si l’on se fie aux déclarations de Serigne Fallou Ndiaye, un père visiblement désemparé. En effet, d’après les déclarations de ce dernier, 05 de ces filles ont disparu vendredi alors qu’elles annonçaient se rendre à la grande mosquée pour se recueillir au niveau des mausolées et chez Serigne Saliou Mbackè.

« J’ai vainement essayé de les joindre au téléphone. C’est après moultes tentatives que je suis parvenu à avoir au bout du fil Mame Diarra Ndiaye. C’est à peine audiblement qu’elle me fera savoir qu’elles ont été kidnappées et transportées vers un lieu inconnu ».

Serigne Fallou Ndiaye de donner plus de détails. « Diarra m’a dit qu’elle avait les yeux bandés et qu’elle était séparée de ses quatre autres sœurs. J’ai été faire la déclaration au niveau de la police de Gouy-Mbind ».

Il faut signaler que 02 des filles sont déjà mariées. Elles habitent Yoonu Darou. Elles sont âgées entre 12 et 25 ans selon leur pater.

