Après l’évacuation sur Dakar le 12 avril dernier de ce commerçant de marché Ocass testé positif au coronavirus, voilà que les services médicaux de Touba ont décidé de transférer un deuxième malade vers l’hôpital Fann. Il s’agit du quincailleur de Madyana.

Si pour le premier, les autorités avaient justifié le transfèrement par le simple besoin de libérer le centre de santé de Darou Marnane qui devait être nettoyé, désinfecté et remis à la disposition des populations du quartier, pour le deuxième, il ne sera point question d’évoquer le même argument. Notre source va plus loin « son état de santé a nécessité une évacuation ».

Au moment où ces lignes sont écrites, seules 7 personnes sont sous traitement au niveau du centre de santé de Darou Marnane. Il s’agit de l’agent de santé de l’hôpital Matlaboul Fawzeini, du mareyeur et de son épouse, du vendeur de lait caillé, du marchand ambulant et du bijoutier de Mbacké et du vigile du marché Ocass.