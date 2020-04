Si ce type de cas préoccupe intensément les autorités, c’est que par son nombre mais surtout par les profils des malades qui, en plus du fait qu’ils sont victimes de la transmission communautaire, se présentent comme étant des personnes qui sont très fréquentées et qui fréquentent beaucoup de lieux et de personnes.

CES PROFILS QUI INQUIÈTENT

Le commerçant de Ocass…

Le 11 avril 2020, alors que tout le monde espérait que Touba allait afficher zéro à son compteur-coronavirus, un nouveau cas communautaire allait être déclaré. Il s’agit de ce commerçant âgé de 55 ans environ, monogame, demeurant dans une concession de 15 personnes. D’où déjà le caractère inquiétant de son profil. Commercant au marché Occass, reçu au poste de santé de Khaira le 08 avril pour fièvre, toux et douleurs diffuses, il bénéficiera de 3 prélèvements dont 2 avec résultats douteux et un troisième finalement concluant. Dans cet intervalle, combien de personnes, l’homme a-t-il contaminé même si des investigations pour établir le line listing des contacts a été, par la suite menée. L’homme sera d’ailleurs, quelques jours plus tard transféré à Dakar.

Le vigile et le quincailler…

Un jour plus tard, c’est autour de ce vigile d’être ramassé à “Tali Bu Bess” non de la voie ferrée. L’homme qui gère la sécurité rute de deux commerces au centre ville et au marché Ocass souffrait déjà trop lorsqu’il a été récupéré par les services médicaux de Touba. Il présentait déjà l’ensemble des symptômes attendus chez un malade du coronavirus. Autrement dit, il a traîné sa maladie pendant plusieurs jours en plus du fait qu’il habitait aussi un grand immeuble. Devant les boutiques sous sa responsabilité, combien de personnes lui ont dit bonjour ? Combien de personnes ont touché les poignets de ses portes?

Son profil n’est pas loin de celui du quincailler de Madyana. Ce vieux de plus de 60 ans officie dans un commerce très fréquenté et dans le quartier le plus populaire de Touba. Il est aussi réputé très assidu au marché Ocass de Touba.

Le marayeur et le vendeur de lait caillé…

Quand on est vendeur de poisson, on est forcément en contact avec les femmes. Un marayeur de Touba confie à Dakaractu qu’il reçoit en moyenne devant son étal en moyenne 50 femmes le jour. “J’ai 25 clientes qui me sont fidèles. Le même nombre de femmes que je ne connais pas marchande avec moi tous les jours en moyenne”, nous dira Saourou. Ces 50 femmes rentrent dans 50 foyers différents. Combien de personnes sont exposées au virus mathématiquement ?

Son profil est presque identique à celui du vendeur de lait caillé. Compte non tenu du fait qu’il vend une marchandise consommable sans cuisson et très prisée en cette période de chaleur à Touba, l’homme parcourt au quotidien des centaines de cantines pour écouler son produit. Sa capacité de contamination est par conséquent énorme.

L’agent de santé et le bijoutier…

