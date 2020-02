La dot pour les mariages religieux à Touba a été revu à la hausse par le Khalife Général des Mourides. Une mesure qui a été annoncée ce mardi à Porokhane par le dahira Moukhadimatoul Khadma. De 16 000 FCfa? elle passe à 26 000 FCfa, soit une augmentation de 10 000 F.

PUBLICITÉ

L’application de la hausse

Une mesure qui sera appliquée dans toutes les mosquées placées sous la tutelle de la grande mosquée de Touba. Cette hausse est une proposition des oulémas de la ville sainte et validée par le Khalife Généra Serigne Mountakha Mbacké.

L’évolution de la dote

Pour rappel, la dot était de 1000 F du temps de Serigne Touba. Puis elle est passée à 15 000 F sous le magistère de Serigne Abdou Ahad et de ses successeurs. Et depuis hier, elle connait une nouvelle hausse et passe de 16 000 à 26 000 F.

PUBLICITÉ