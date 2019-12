Le budget de la commune de Touba Mosquée équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 4,998 milliards FCfa, a été voté hier jeudi, par acclamation. La séance sest déroulée à labsence remarquée de la quasi-totalité des adjoints au maire et certains conseillers municipaux qui ont adopté la politique de la chaise vide depuis leur installation. Une situation fortement décriée par le conseiller municipal, Serigne Khadim Mbacké Abdou Fatah. Qui a invité le conseil, à sa tête le maire Abdou Lahat Kâ, à prendre les dispositions utiles pour se départir des absentéistes et les remplacer par dautres engagés à travailler pour lintérêt des populations de Touba.

Sa requête a trouvé un écho favorable par acclamations chez plusieurs conseillers municipaux présents à cette réunion. Plusieurs dentre eux ayant pris la parole, ont estimé que labsentéisme des adjoints au maire Mbacké-Mbacké et autres conseillers municipaux est devenu inacceptable. Cest le cas du conseiller municipal, Serigne Sidy Mbacké Cheikhouna qui, à son tour, est revenu à la charge et a désigné le maire Abdou lahat Kâ comme étant le principal responsable de cette situation. «Ils sont tous mis dans de bonnes conditions de travail. Tous les dix adjoints au maire ont chacun un bureau complétement équipé, une dotation en carburant mensuelle de 115 litres, en plus de leurs émoluments de 80 000 FCfa par mois. Excepté Djily Kébé qui, bien questampillé absentéiste, serait lun des rares adjoints au maire à décliner les avantages que lui présente la municipalité», se désole le Mbacké-Mbacké. Serigne Sidi Mbacké Abdou Aziz, le premier adjoint au maire de Touba Mosquée, sest vu décerné au cours de la réunion une mention spéciale pour son assiduité dans le travail. source.IGFM

