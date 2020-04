Et si le marché Ocass de Touba était fermé le temps de couper la chaîne de transmission du virus du covid-19 ? L’idée devrait être agitée par les autorités, visiblement déboussolées par le rythme effréné vers lequel tend la transmission de la maladie par voix communautaire. Ocass se présente aujourd’hui comme le lieu où le virus est le plus présent.

Tard dans la nuit du dimanche, un vendeur de lait caillé a été acheminé au centre de santé de Darou Marnane après avoir été testé positif au coronavirus. Quelques minutes après, c’était au tour de la femme du mareyeur de Ocass de rejoindre le groupe. Si le caractère ambulant du vendeur de lait caillé pose problème, ici on s’émeut d’apprendre que la dame est mère de 02 enfants.

Autrement dit, malgré l’arrêté du préfet fermant le marché tous les jours à 15 heures et l’application stricte par les commerçants de ces nouvelles mesures, la contamination se poursuit. Déjà, avant ce vendeur de lait caillé, trois personnes y officiant ont été testées positives. Il s’agit du commerçant de 55 ans transféré à Dakar, du vigile ramassé par terre à hauteur de ‘Tali Bu Bess’ non loin de la voie ferrée et du mareyeur. Ocass est présenté comme étant le ventre mou de la cité. Il reçoit plusieurs milliers de personnes par jour, plusieurs dizaines de véhicules “Mbacké-Touba” toutes les heures et manque carrément d’hygiène et d’espace.

Au vu de ce qui précède, tout semble présager que l’on se dirige droit vers la fermeture temporaire dudit marché et les sources de Dakaractu-Touba confient que les commerçants sont déjà préparés à cette éventualité et que le Khalife pourrait même être saisi sur la question très prochainement.

La situation est d’autant plus compliquée avec Mbacké qui entre dans la danse avec deux cas de contamination liés à un cas communautaire de Touba. Les deux cas de Mbacké ont été identifiés comme étant un bijoutier et un marchand ambulant.

FAWZEINI PANIQUE

Plus grand hôpital de la région de Diourbel, Matlaboul Fawzeini de Touba est infecté. Le virus a été, en effet, détecté chez une biologiste. La dame gère, avions-nous précédemment dit, le laboratoire de l’établissement et elle est l’épouse d’un médecin qui officie aussi dans la même structure. Dans la journée de dimanche, une vague de tests a été effectuée, mais l’essentiel des résultats se sont avérés négatifs et les concernés ont été informés au téléphone alors que d’autres devront attendre des tests de confirmation. Ces personnes ont été placées en observation chez elles.

Présentement, 8 personnes sont sous-traitement au centre de santé de Darou Marnane qui devrait se refaire une peau neuve incessamment et retrouver son fonctionnement normal “au profit” d’une clinique jadis construite par des Modou-Modou quelque part à Touba, non loin de la maison d’un célèbre milliardaire.

Affaire à suivre…