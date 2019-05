Touba : le trafic de “Yamba” prend de l’ampleur

La police de Ndamatou, à Touba, a arrêté 3 individus en possession de 200 grammes et 3 cornets de chanvre indien, jeudi dernier.

L’usage de drogue a toujours été interdit dans la sainte ville de Touba. Mais malgré les efforts consentis pour veiller au respect de cette règle, des individus arrivent toujours à se procurer leurs doses grâce aux réseaux de trafic de chanvre indien développés par des malfrats au sein de la cité religieuse. Toutefois, la traque aux délinquants entamée par la police dans ladite ville, apporte des résultats considérables. En effet, après l’arrestation du muezzin avec 34 cornets de chanvre indien et celle d’un autre individu en possession de 125 grammes et 7 cornets d’herbes, les policiers du nouveau commissariat sis au quartier Ndamatou ont interpellé 3 personnes avec 200 grammes et 3 cornets de chanvre indien.

D’après les informations venant de « source A », les trois individus ont été interpellés dans des lieux séparés. En effet, le nommé A.M, âgé de 36 ans a été arrêté avec un cornet, suite à une descente affectée par la Section de Recherches, au quartier 28, jeudi dernier. Le trafiquant S.S par contre a été arrêté suite aux dénonciations de son ami I.D, trouvé en possession de 2 cornets offerts par son ami trafiquant.

es policiers, avec la collaboration d’I.D, ont fait une descente dans le domicile du trafiquant et y ont trouvé 200 grammes de chanvre indien.

Ainsi, les trois individus ont été déférés, lundi dernier, au parquet du tribunal de Diourbel.