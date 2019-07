Touba est une ville du Sénégal, siège de la confrérie musulmane des mourides, située à 194 km à l’est de la capitale Dakar dans le département de Mbacké. Elle est la deuxième ville la plus peuplée du pays, derrière la capitale Dakar, avec 880 000 habitants, et une agglomération comptant, selon les sources, entre 1 000 000 et 1 500 000 habitants en 2018.

