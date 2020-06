Dans une déclaration faite en présence de son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, de ses frères Serigne Moussa Nawél Mbacké et Serigne Ahmadou Badaoui Mbacké, de son fils Serigne Kosso Mbacké et du maire de Touba Abdou Lahad Kâ (parmi d’autres personnalités religieuses), le khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké se voudra limpide dans le discours. « Je ne permettrai plus que des personnes se mettent à violer la sacralité de cette cité pour quelque raison que ce soit. Quiconque se hasadera de passer outre cette recommandation me verra sur son chemin. » En termes plus clairs, le Khalife promet de s’en prendre directement à toute personne qui outrepasserait ses directives. « Kuko défati, dinaa ko digaalé ak yaw ci zaahir ak ci bâtinn. »