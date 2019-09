Usurpation de fonction et détention d’arme sans autorisation administrative. Ces faits ont valu à B.F., un émigré clandestin refoulé d’Espagne, un séjour en prison. L’homme a été arrêté, déféré au parquet de Diourbel puis envoyé à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel, en attendant son procès. L’affaire fait suite à une course-poursuite à Gare-bou-mag, entre une bande de jeunes et un présumé malfaiteur qui sera finalement arrêté et mis à la disposition des policiers du commissariat de Ndamatou.

Fouillé, il sera trouvé par devers lui, une arme à feu, un chargeur garni de munitions, une douille, une cagoule de couleur noire et une bombe asphyxiante, détaille Source A qui donne l’information. Des témoins cités par le journal rapportent que l’individu était venu, nuitamment devant une boulangerie du quartier en demandant aux personnes trouvées sur les lieux leurs pièces d’identité.

Le nommé A.D., a confié que leur visiteur voulait les rouler dans la farine, parce qu’il se présentait comme l’un des éléments de M. Thiombane, commissaire central de Touba. « Doutant de sa bonne foi, nous lui avons aussitôt demandé sa carte professionnelle, mais il n’a pas été en mesure de répondre à notre requête.

Se sentant pris au piège, ‘le faux policier » a tenté de prendre la fuite, en tirant plusieurs coups de feu en l’air ». L’homme sera finalement présenté au parquet de Diourbel, vendredi dernier. Mais selon ses proches, c’est parce qu’il a vu son rêve brisé, à cause de son retour au Sénégal pour séjour illégal, qu’il aurait embrassé la carrière de délinquant.