Touba – Serigne Mountakha Mbacké: « monte au créneau et brandit des sanctions »

Apres s’être concerté avec la famille de khadimou Rassoul, dont il est le guide, l’actuel khalif en l’occurrence Sergine Mountkha Mbacké a fixé le 24 Juin dernier, une série d’orientation et de directives devant régir le fonctionnement de la ville sainte de Touba . Désormais, il est formellement interdit dans la ville sainte, la consommation et la vente de Tabac et de tous ses dérivés : tels que, les boissons alcoolisées et toutes sortes de drogues ou stupéfiants naturels ou manufacturés. Dans sa déclaration, le Khalif a précisé aussi que « cette interdiction concerne aussi bien l’usage public que l’usage privée et ne fait aucune différence entre les drogues, les jeux de hasard, la danse, et tout autre spectacle de divertissement illicite en Islam utilisant les instruments musicaux y inclus la lutte, le football, les concerts, entre autres…. D’après le document, le Khalif a aussi visé l’utilisation de la vente des produits de dépigmentation, des cheveux artificiels ainsi que des ports de vêtements indécents dans la ville sainte de même que la magie, la sorcellerie et le charlatanisme. Le khalif a mis aussi en garde ceux qui parlent souvent au nom de Touba ou de la communauté mouride, alors qu’ils n’en sont pas habilités et qui seraient tentés d’héberger des personnes de mœurs douteuses.

