Marié et père d’un enfant, Saliou Ka a frôlé le pire au quartier Tawfekh située dans la commune de Touba. L’homme âgé de 35 ans a été violemment lynché par des jeunes de la localité. La victime venait de déménager au niveau du quartier où il élevait des animaux domestiques dans son domicile. Dans la nuit, Saliou Ka a été alerté vers 01 heure du matin par les aboiements de son chien. Il est sorti pour s’enquérir de la situation. Ce dernier a aperçu un voleur tentant d’escalader le mur de clôture. Le sieur Ka était à sa trousse au niveau des artères dudit quartier pour le recueillir. Mais il a été soupçonné d’être un voleur et a été lynché par une foule.

Fallou Wade, muni d’une barre de fer, lui a infligé un coup violent à la nuque. Il est tombé et s’est évanoui sur le coup. Mame Mbaye Sarr et Elhadj Ndiaye ont aussi violemment tabassé Saliou Ka. La victime a repris connaissance en précisant à la foule qu’il était un habitant du quartier. Pour vérifier l’authenticité de sa déclaration, les jeunes l’ont conduit chez le chef du quartier Tawfekh, Cheikh Fall qui confirmera les propos de Saliou Ka avant de notifier aux jeunes leur erreur.

Après ses premiers soins, Saliou Ka a porté plainte contre Mame Mbaye Sarr, Elhadj Ndiaye et Fallou Wade pour coups et blessures ayant entraîné une ITT de 12 jours. Les mis en causes ont été interpellés par la gendarmerie de Ndindy selon des informations de Seneweb.

Jugés en correctionnel à Mbacké, Elhadj Ndiaye a écopé de 1 mois de prison ferme. Quant à Mame Mbaye Sarr et Fallou Wade, ils ont été condamnés respectivement à 2 mois de prison. Ces 03 jeunes devront verser à la partie civile la somme de 300.000 F Cfa.