Fidèle mouride, Wally Seck a rendu visite à Serigne Mountakha Mbacké. Mais, l’artiste ne s’est pas déplacé avec les mains vides. Au contraire, il a marqué cette rencontre avec un cadeau hors pair.

Wally Seck a offert un somptueux “adiya” et pas des moindres à Serigne Mountakha Mbacké. Et rien n’est plus significatif pour l’artiste que d’offrir une limousine au Khalife général des mourides.

