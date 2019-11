C’est la panique générale et le branle bas à l’instant à Toubab Dialaw, où les femmes parlementaires sont en atelier de sensibilisation sur les perspectives de Genre sous l’ère du Budget Programme.

La députée, Mme Yeya Diallo est victime de malaise. Elle est subitement tombée au moment où tout le monde s’y attendait le moins. Plongeant les femmes parlementaires dans une situation plus que compliquée.

Interpellées sur cette situation, ses collègues députées témoignent: « Yeya Diallo victime de la fatigue car elle fait partie des députés les plus assidus à l’assemblée nationale. Elle a été victime de son engagement et de sa présence permanente aux travaux de toutes les commissions relatifs au marathon budgétaire ».

Sous perfusion présentement, elle bénéficie du soutien de ses collègues particulièrement la Présidente Awa Gueye, les honorables Sira Ndiaye et Adji Mergane Kanouté.

Source Igfm