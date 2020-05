Toulouse est sur le point de passer sous pavillon américain. Le club a annoncé dans la semaine être entré en négociations exclusives avec un fonds d’investissements du pays de l’Oncle Sam , RedBird Capital Partners, alors même qu’il descend en Ligue 2 pour la première fois depuis 2003. Il faut croire que l’objectif n’est pas de végéter au 2e échelon national mais bien de remonter le plus vite possible. Pour cela, les futurs repreneurs des Violets préparent un énorme budget, comme l’explique Midi Libre dans son édition du jour.

Le média local a fait son petit calcul. Entre l’aide attribuée aux clubs relégués (16 M€), le prêt garanti par l’État (3,5 M€) et les futurs droits TV où les Violets devraient toucher 7,5 M€, Toulouse va récupérer une manne de 27 M€ pour sa seule entrée en Ligue 2. Et ce n’est pas fini car avec les recettes liées à la billetterie et au marketing, c’est bien un budget d’environ 35 M€ que devrait présenter le Tef’ en début de saison prochaine. Alors, certes l’argent ne garantit pas le succès mais il peut y contribuer.