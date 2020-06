La suite après cette publicité

Comme plusieurs écuries françaises, cette semaine est synonyme de reprise pour Toulouse, après avoir été éloigné des terrains pendant plus de trois mois en raison de la pandémie de coronavirus. Comme le veut le protocole sanitaire, l’ensemble du personnel mais aussi le staff et bien évidemment les joueurs ont subi des tests de dépistage au Covid-19. Les Violets ont annoncé ce mardi que quatre joueurs du groupe professionnel ont été testés positifs au coronavirus.

«À la suite de ces résultats, la première mesure prise est la mise en quatorzaine des quatre joueurs, avec un contrôle biologique directement réalisé au laboratoire. Le deuxième impératif est une attente de six jours, avant la réalisation d’un nouveau test pour l’ensemble du groupe professionnel et staff technique. Les mesures de prévention et de distanciation sociale seront appliquées, avec notamment l’instauration de parcours fléchés. Les contacts entre les joueurs restent interdits, sur comme en dehors des terrains», a précisé le médecin de l’équipe professionnelle, Patrick Flamant, dans le communiqué publié par le TFC.