De grosses affiches sont attendues par les amateurs et les promoteurs sont sur leurs gardes pour monter des combats à couper le souffle informe Senegal7. Balla Gaye 2 veut leur facilité la tâche en proposant un tournoi qui va regrouper les VIP : «Je préconise un tournoi qui va regrouper tous les VIP. C’est à partir de là que nous connaîtrons le vrai champion. Je ne parle pas de Roi, mais de vrai champion. Je suis d’avis que c’est à travers un tournoi des VIP qu’on saura le vrai champion. Je suis d’ailleurs convaincu qu’après, on saura que Guédiawaye a un vrai ndanane. Je demande aux promoteurs d’en débattre et de voir comment cela pourrait être réalisable». Les promoteurs doivent réfléchir à cette proposition du Lion de Guédiawaye.

