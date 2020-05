Avec la crise sanitaire et les mesures gouvernementales qui en ont découlé, les acteurs de la télé ont du s’adapter et transformer leur manière de produire et de diffuser.

Ainsi, Cyril Hanouna et Cyril Lignac ont été parmi ceux qui ont le mieux réussi à prendre ce virage. Le chef pâtissier très apprécié des Français a ainsi proposé de nous divertir et de nous inviter chez lui avec Tous en cuisine, un programme quotidien à travers lequel il donne ses meilleures recettes et explique, pas à pas, comment les réussir.

“Cette émission ne peut durer que le temps du confinement et c’est ce qui est beau. À la fin, je raccrocherai les gants. Je ne peux pas présenter un programme quotidien, j’ai mes restaurants, mes pâtisseries, mes équipes. C’est ma vie”, avait-il déclaré il y a quelques jours.

Mais finalement, tout a changé. Le succès de l’émission ajouté au fait que les restaurants soient toujours fermés, a poussé la production et la chaîne à jouer les prolongations. Les fans en auront encore pour un bon mois !

Ce mardi 12 mai, Cyril Lignac recevait d’ailleurs l’international français Olivier Giroud qui a surpris les téléspectateurs en s’affichant avec du vernis bleu sur les ongles, vernis que lui avaient gentiment appliqué sa fille Jade avant le direct.

