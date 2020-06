En veux-tu en voilà. Que ce soit durant Tout le monde veut prendre sa place ou N’oubliez pas les paroles, les candidats sont toujours présents pour quelques petites blagues ou anecdotes farfelues. Et ce 1er juin, les téléspectateurs en ont eu pour leur compte.

Nagui est un aimant à blagues. Pas une seule journée ne se passe sur France 2, sans qu’un candidat ne fasse une bonne petite blague sur l’un des plateaux du présentateur. Bien évidemment, il adore ça, poussant même parfois certains timides à aller plus loin dans leur histoire.

Ce 1er juin, dans Tout le monde veut prendre sa place, Jérôme, magicien et humoriste, préparait un tour de magie pour les candidats et les téléspectateurs. Un tour composé d’une baguette et de pompons de couleurs, se terminant par une morale puisqu’il n’existe qu’une « seule manière de faire se rejoindre les pompons : qu’ils se frottent les uns aux autres et se donnent de l’amour ». Une jolie conclusion qui a visiblement beaucoup plu à Nagui, se lançant immédiatement dans une vanne, « Si on pouvait faire ça avec tous les pompons… ». Une blague à laquelle Jérôme a sans aucune hésitation répondu, « Cela dépend de la baguette »… L’élève dépasse finalement le maître.

Et pour ce premier jour du mois de l’été, ce n’est pas un mais deux candidats qui ont fait le bonheur de Nagui et des téléspectateurs de l’émission. En plus de Jérôme le magicien et humoriste, Aurélien lui, a dès les premiers instants fait part de sa passion pour les blagues farfelues. En grand farceur, le candidat a raconté être le pro pour dissimuler de la farine dans le sèche-cheveux de ses amis avant leurs entretiens d’embauche par exemple… ou encore pour mettre de la gomina sur les interrupteurs, « Ca peut être très chiant » a-t-il avoué lui-même. Mais parfois, la vengeance est un plat qui se mange froid, puisqu’Aurélien s’est fait à son tour fait avoir par un ami, qui avait caché un cube de bouillon de volaille dans sa pomme de douche… Quelle bonne odeur.

