La société opère à partir du siège social de Dubai dirigé par Mr. Diène Marcel Diagne, Vice-Président du conseil d’administration et Président Directeur Général,

Mr. Diagne a débuté sa carrière en travaillant en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, et en Afrique pour le compte de grands groupes internationaux. Il était et continuera d’être en charge du développement de projets énergétiques en Afrique.

Semer Investment Group LLC (SIG) est une société d’investissement Emirati-Sénégalaise qui a été établie en 2017 avec des priorités stratégiques précises pour atteindre ses objectifs. Semer Investment Group LLC évolue dans les domaines de l’immobilier, de l’énergie et des télécommunications entre autres.

La filiale de SIG à Dakar, au Sénégal se nomme Semer Holding SA et ses bureaux sont aux Almadies. Grâce au travail d’équipe, à l’innovation, au professionnalisme et à la prise de décision à long terme, SEMER Investment LLC s’efforce de bâtir le futur en utilisant l’avancée technologique et l’innovation énergétique dans la construction de Diamniadio Lake City. L’entreprise croit en des solutions créatives de qualité supérieure au meilleur prix.

Les visionnaires sont toujours les premiers acquéreurs et les plus chanceux; nous leur rendons hommage.

Ne vous laissez pas influencer par les pessimistes qui viennent toujours en dernier et payent plus cher mais tel est le prix de la procrastination.Soyez la personne qui dans quelques années pourra dire à ses enfants, petits enfants, aux nouvelles générations: « Oui j’ai contribué à l’édification de cette Ville, cette Fierté Nationale, cet Illustre Chef d’Oeuvre national qui fait du Sénégal un paradis sur terre et un symbole de l’intelligence africaine qui à ce jour est toujours minimisé au niveau mondial. »