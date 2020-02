PUBLICITÉ

Absent du groupe du TP Mazembe qui avait fait le déplacement en Égypte pour le compte de 5ème journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions contre le Zamalek, Trésor Mputu ne sera pas du voyage dans la partie orientale du pays où les corbeaux entament la phase retour du championnat national de football en sa première division.

Déjà rappelé à l’ordre en décembre dernier pour son attitude jugée déplacée envers le président Moïse Katumbi, le meneur de jeu s’est illustré par un nouvel écart, de ponctualité celui-ci.

« Attendus à 6h00 pour un décollage une heure plus tard, tous les joueurs convoqués étaient à l’heure sauf un, Trésor Mputu, peut-on lire sur tpmazembe.com, le site officiel du club. Le milieu de terrain est arrivé à l’aéroport pendant que l’avion décollait vers Bukavu… Un nouveau manquement grave, préjudiciable à l’équipe et sanctionnable selon le règlement intérieur. Le joueur reste à Lubumbashi et ne rejoindra pas le groupe. »