Moins d’un mois après avoir repris l’animation de ses émissions en plateau, Cyril Hanouna s’apprête à rendre l’antenne. Ce mardi 2 juin 2020, après avoir démarré son émission en pleine rue pour payer des boissons à des personnes installées en terrasse, l’animateur a en effet apporté plusieurs précisions sur l’avenir de son programme phare “Touche pas à mon poste”.

Après avoir animé une version confinée de sa célèbre émission, Cyril Hanouna a en effet repris l’antenne avec un nouveau format intitulé “C que du kif”. Pour autant, c’est bien l’émission “Touche pas à mon poste” qui reprendra le créneau quotidien sur C8 dès la rentrée prochaine.

Toujours très honnête avec ses chroniqueurs et avec les téléspectateurs, celui qui est papa de deux enfants s’est livré sans fard et a d’abord dévoilé la date précise de fin de la saison. Nous apprenons donc que Cyril Hanouna et son équipe prendront cette année leurs vacances d’été dès le 18 juin prochain : “J’ai demandé à mes équipes et mes équipes voulaient vraiment, parce qu’ils ont travaillé durant tout le confinement et ils doivent travailler sur la saison prochaine, et donc on arrêtera la saison le 18 juin. On s’est mis d’accord avec le président de C8” a-t-il affirmé.

L’heure était plus que jamais aux révélations puisque le rival d’Arthur a ensuite dévoilé les noms de deux nouvelles recrues : “Noam nous rejoindra. Noam c’est ce jeune homme qui a fait le buzz pendant le confinement et qui faisait Questions pour un balcon et qui est excellent”.

La seconde est en revanche déjà connue du grand public : Thomas Villechaize qui officie déjà en tant que chroniqueur sur BeIn Sports fera aussi son entrée sur C8. Comme l’a précisé Cyril Hanouna, ces deux jeunes hommes tiendront des rubriques “entrée/sortie” à la manière de Camille Combal ou Bertrand Chameroy il y a quelques années.

Par E.S.