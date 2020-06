Clichy, le 29 juin 2020

Au cours des dernières semaines, nous avons entendu des millions de personnes, en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Brésil et ailleurs, exprimer leur douleur, leur colère et leur épuisement face à la menace constante du racisme et des discriminations qui pèse

sur les personnes de couleurs. Tous ont dit leur frustration que le racisme existe toujours dans leur pays et dans le monde. Ils ont dit qu’il était temps de changer le monde pour le rendre égal pour tous.

A Trace, nous sommes d’accord. Nous portons la diversité et la lutte contre les discriminations dans notre ADN. Nos actions quotidiennes via nos médias, nos programmes, nos plateformes en France, en Afrique, dans la Caraïbe, l’Océan Indien, en Grande Bretagne et au Brésil sont exemplaires en la matière.

Mais cela ne suffit pas. Nous avons donc décidé d’aller plus loin et de mobiliser toutes nos ressources pour vaincre le racisme et aider les populations discriminées, notamment les jeunes, à réussir.

En France, cette mobilisation se traduit par trois actions fortes :

1. Participation à la création, au financement et à la communication de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage. memoire-esclavage.org

2. Élaboration et communication d’une plateforme de propositions pour vaincre le racisme en France. Si ces propositions sont adoptées par les autorités, Trace mobilisera 10 millions d’euros sur ses antennes, en France et en Afrique francophone, pour accompagner leur mise en œuvre. Cf. page suivante et sur www.trace.company

3. Investissement de 5 millions d’euros pour lancer Trace Academia, une plateforme gratuite online de formation professionnelle dont les cours et l’écosystème sont conçus pour permettre un meilleur engagement et accès à l’emploi des jeunes de la diversité. www.traceacademia.com

Il n’y pas de fatalité au racisme. Personne ne naît raciste. On le devient. Nous pouvons donc éradiquer le racisme. Et face aux obstacles que connaissent les jeunes de la diversité pour réussir, la formation est une priorité.

