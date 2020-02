Du nouveau dans l’affaire dite du trafic de faux visas pour laquelle Djidiack Diouf, manager de Viviane Chedid et le sieur Petit Mbaye, ont été arrêtés. Et pour cause, Seneweb tient de sources bien informées qu’ils viennent d’être déférés au parquet, ce lundi. Ce, après 72 heures de garde à vue dans les locaux de la Section de Recherche.

À signaler que Mbaye est présenté comme le présumé cerveau de la bande qui avait inventé un faux concert de Viviane en Italie alors que Djidiack Diouf confectionnait un faux contrat avec le cachet du Djoloff Band, avant d’établir la liste des « membres de l’orchestre » devant accompagner la reine du Djoloff Band pour la déposer à l’ambassade ». Les candidats au voyage, nous informe-t-on, payaient entre 3 et 4 millions FCFA.

