Trafic de migrants : L’ex patron de vibe radio et son comptable risquent 6 mois de prison

Les prévenus Barthélémy Bartolini et Cheikh Abdoulaye Touré, au moment des faits respectivement Directeur général de la société ADI Sénégal (structure ayant créé Vibe Radio) et son comptable ont, ce lundi, comparu à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour les faits d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux et trafic de migrants.

Ces derniers confectionnaient de faux documents pour faire voyager en Europe des personnes qui ne travaillaient pas au sein de l’entreprise. Ils encourent une peine de 2 ans dont 6 mois de prison ferme.

Abdoulaye NIANG-Senegal7