PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Nouvelles arrestations dans l’affaire du trafic de visas qui vaut à Djidiack Diouf, manager de la chanteuse Viviane Chidid et présumé cerveau, et au nommé Petit Mbaye une arrestation. Une secrétaire de l’ambassade d’Italie au Sénégal a été interpellée par les gendarmes de la Sections de Recherches de Colobane.

PUBLICITÉ

Selon L’Observateur, la mise en cause les aidait dans les démarches administratives. Les faussaires lui amenaient des dossiers de faux musiciens et vrais candidats à l’immigration et elle se chargeait de les déposer moyennant de l’argent. Une autre personne a été également arrêtée. Ce qui porte le nombre à 7 arrestations.